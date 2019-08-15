منتخب كرة القدم للناشئين يواجه صربيا غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2004 لمواجهة منتخب صربيا ودياً يوم غد الجمعة ضمن معسكره الحالي المقام في صربيا استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 والتي ستقام في سبتمبر المقبل.

وكان المنتخب خاض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب مقدونيا يومي 10 و 13 أغسطس الجاري، حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما خسر المباراة الثانية بثلاثية مقابل هدف.

وحرص الجهاز الإداري لمنتخبنا على إقامة مأدبة غداء في أول أيام عيد الأضحى المبارك وذلك في العاصمة بلغراد بحضور كافة أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

وقال سالم اليعقوبي مدير المنتخب إن مواجهة الجمعة تعتبر التجربة قبل الأخيرة للأبيض قبل العودة إلى الدولة يوم 21 أغسطس لاستكمال برنامج الإعداد للتصفيات، وقال إن التجربة الأخيرة ستكون كذلك مع منتخب صربيا يوم 19 أغسطس.

وأشاد اليعقوبي بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في المباراتين الماضيتين أمام منتخب مقدونيا بغض النظر عن النتيجة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين وتطبيق الاستراتيجية الفنية التي وضعها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم.

وحرص عبدالله علي عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم على التواجد بمقر إقامة البعثة في صربيا وذلك ضمن حرص اللجنة على متابعة كافة الجوانب المتعلقة بسير التحضيرات لكل منتخباتنا الوطنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.وتضم قائمة منتخبنا في معسكر صربيا 24 لاعباً هم: سلطان عادل محمد، سيف سعيد عبدالله الزعابي (اتحاد كلباء)، محمد أحمد الحارثي، حميد علي حميد المهري، مطر سالم يوسف (بني ياس)، أحمد محمد صالح المرزوقي، زايد خميس مسعود، منصور عبد الرحيم محمد (الجزيرة)، إبراهيم سلطان الكعبي (الذيد)، علي طاهر إبراهيم (الشارقة)، أحمد محمد البلوشي، غيث خالد البلوشي، يوسف إبراهيم البلوشي، حسن علي الحمادي، سعيد جمال محمد (شباب الأهلي دبي)، أحمد عبد الله البادي، حمد محمد سعيد الدرمكي (العين)، سعيد سالم ناصر (الفجيرة)، جمال خليفة السعدي (النصر)، عبد الله أحمد عبد الله (الوحدة)، عوض محمد الكثيري، منصور صالح برغش المنهالي (الوحدة)، سعود محمد المري، عبد الله أحمد الأستاذ (الوصل).