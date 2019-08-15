الطلبة العراقي يعسكر في تركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يدخل فريق الطلبة العراقي لكرة القدم، معسكراً تدريبياً في تركيا خلال الأيام المقبلة أعلن ذلك مدير الكرة في نادي الطلبة حيدر عبد الرزاق، إن الإدارة اتفقت مع مدرب الطلبة الجديد ثائر جسام على إقامة معسكر تدريبي للفريق في تركيا، استعداداً للموسم الجديد، وقال إن الفريق سيبدأ عملية الاستعداد للموسم الجديد بعد نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد عبد الرزاق، أن إدارة الطلبة تعاقدت بشكل رسمي مع لاعب فريق أمانة بغداد كرار سالم، بناءً على رغبة المدرب ثائر جسام.

من جانب آخر تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، مع الحارس الشاب سيف كريم، الذي برز في الموسم الماضي مع فريق البحري، بينما جددت الهيئة الإدارية لنادي الحدود، تعاقدها مع اللاعب حبيب محمد خلف.