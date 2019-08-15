الظفرة يواصل تحضيراته للموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة، تدريباته استعداداً للموسم الجديد في ملعبه الفرعي بأبوظبي، بعد راحة ثلاثة أيام، عقب معسكرألمانيا ،الذي استمر من 19 يوليو إلى 10 أغسطس،لعب خلالها 4 مباريات فاز في اثنتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى.

حضر التدريب حمد خميس المنصوري، رئيس مجلس إدارة النادي، وخليفة مطر الطنيجي، رئيس شركة الكرة، والمهندس مطر سالم المنصوري، رئيس شركة الاستثمار، وخميس محمد المنصوري، نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، وسيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم، وخميس عيسى المزروعي المدير التنفيذي للنادي.

وشارك في التدريب جميع اللاعبين، واشتمل على تمارين رفع معدلات اللياقة البدنية، وجانب من الخطط الفنية .

وفي بداية التدريب رحب المنصوري باللاعبين، مجدداً ثقة مجلس إدارة النادي بهم، وطالبهم بالتركيز خلال الفترة المقبلة حتى يحقق الفريق تطلعات جماهيره.

وأكد خليفة مطر الطنيجي للاعبين، أن مجلس إدارة النادي يعمل على توفير كل ما يلزم من أدوات حتى يواصل الفريق مسيرته التي عرف بها، مقدماً شكره لمجلس إدارة النادي السابق على مجهوداته، مطالباً الجميع بالتكاتف والعمل مع مجلس إدارة النادي، للسير قدماً في تحقيق الانتصارات خلال الموسم الجديد.

وأكد سالم حسن الهلالي، مدير الفريق الأول ، أن المعسكر الإعدادي الذي أقيم في ألمانيا سار وفق ما خطط له الجهاز الفني والإداري، مؤكداً رضى الجميع عن ما تم تنفيذه خلال فترة الإعداد.

وكشف الهلالي أن الجهاز الفني يبحث خوض عدد من المباريات الودية قبل بداية الموسم في 23 أغسطس الجاري، وسيكون في الراحة خلال الأسبوع الأول من كأس الخليج العربي، وسيؤدي الظفرة أولى مبارياته في 30 أغسطس خارج ملعبه أمام اتحاد كلباء، ضمن الجولة الثانية لكأس الخليج العربي.