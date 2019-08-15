شكرا لقرائتكم خبر عن بوني يرغب في الانضمام للدوري الإيطالي أو التركي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب النجم الإيفواري الدولي ويلفرد بوني، عن أمله في الانضمام إلى الدوري الإيطالي أو التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأصبح بوني «30 عاماً» لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع فريق سوانسي سيتي، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب) بنهاية الموسم الماضي.
ويتدرب بوني حالياً مع فريق نيوبورت كاونتي، الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة في إنجلترا، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.
وقال: وكيل أعمالي يتحدث حالياً مع بعض الأندية الإيطالية والتركية، نحن في انتظار أفضل العروض، وبعد مناقشته سنحاول الذهاب إلى هناك من أجل إتمام عملية التعاقد، آمل أن أتمكن من العثور على ناد جديد في أقرب وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر بوني يرغب في الانضمام للدوري الإيطالي أو التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.