تعاون مشترك بين «دبي ستارز» و«ستار لكرة القدم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن مجمع «دبي ستارز» الرياضي، التدريبات الرياضية للعديد من الأندية والأكاديميات الرياضية، من خلال ما يوفره المجمع من مرافق رياضية داخلية مكيفة تساعد الأندية والأكاديميات الرياضية على ممارسة أنشطتها في أجواء آمنة وصحية واحترافية، ومن تلك الأكاديميات التي يتعاون معها المجمع، أكاديمية ستار لكرة القدم، وهي واحدة من المدارس الرائدة لكرة القدم في دولة الإمارات، ولديها مدربون مؤهلون يحملون أوراق اعتماد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأصبحت أكاديمية ستار لكرة القدم من الأكاديميات المميزة في الدولة؛ لما توفره من فرص رائعة للاعبيها، ويتم جلب جميع المدربين المعتمدين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومن المملكة المتحدة، وللحصص التدريبية في الأكاديمية برنامج مميز يشتمل على نظام تدريبي إلكتروني، يشعر الأطفال والآباء والأمهات بالسعادة.

وتدير أكاديمية ستار لكرة القدم دوراتها التدريبية طوال العام من دون توقف لتزويد اللاعبين بالتدريب على مدار السنة.

ونشأت هذه الأكاديمية في الشارقة، ومن ثم انتشرت في جميع أنحاء دبي، ويتدرب منتسبوها في مجمع «دبي ستارز» الرياضي بناء على طلب عدد من الآباء واللاعبين، لكون الموقع مميزا والمرافق جيدة.

وقال أنيس ماكروس، مؤسس ومدير الأكاديمية: «كانت بعض العائلات تستغرق 30 إلى 40 دقيقة في الوصول إلى الشارقة لحضور الدورات التدريبية، مما يدل على مدى تفانيهم في الأكاديمية. وكنت سعيداً جداً بذلك، مما دفعني إلى التفكير في فتح مواقع أخرى لدعم العائلات، وسعدت جداً بتقديم دورات بدبي في مجمع «دبي ستارز» الرياضي، إضافة إلى الشارقة، مع مرافق داخلية وخارجية تناسب جميع الأحوال الجوية.

وتضم أكاديمية ستار لكرة القدم، العديد من الجنسيات. وعقدت الأكاديمية شراكة مع أكاديميات في المملكة المتحدة، واستضافت فرق كرة القدم من دول آسيوية عديدة، منها الفرق الرياضية للأعمار المختلفة في باكستان».

وقال أنيس ماكروس: «الأكاديمية استفادت من المرافق والصالات الرياضية في مجمع «دبي ستارز» الرياضي. ونحن فخورون بالتعاون مع المجمع لاستضافة أنشطتنا الرياضية، فإضافة إلى تلك الأماكن الأخرى التي نتعامل معها ونوجد بها في إمارة دبي، اخترنا مجمع «دبي ستارز» الرياضي؛ لأنه مرفق رياضي داخلي مكيف، يوفر العديد من وسائل الراحة للعائلات والمرافقين للمتدربين أثناء الدورة التدريبية.

وعلى الصعيد التدريبي، فإن المجمع يوفر للأكاديمية كل المقومات التي تجعلنا نقدم حصصنا التدريبية في كرة القدم، بشكل احترافي».

وأضاف: «نحن سعداء في «دبي ستارز» من حيث نظافة المرافق الرياضية ومطابقتها لشروط الصحة والسلامة تحت إدارة محترفة توفر أقصى درجات المرح والراحة أثناء استخدام المرافق والصالات الرياضية.

يؤمن مجمع دبي ستارز الرياضي بمشاركة الشركات والأكاديميات، والتعاون مع المؤسسات المختلفة بأن ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية تُلهم الأفراد في المجتمع لممارسة أسلوب حياة صحي، ويوفر المجمع العديد من المزايا للشركات من خلال فعاليات بناء روح الفريق الواحد داخل الشركة، واستضافة الفعاليات المخصصة لموظفي الشركة أو عملائها، والهادفة للمرح وممارسة نمط حياة صحي من خلال الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة، وتم تصميم مرافق المجمع لتناسب احتياجات الكثير من العملاء والراغبين في ممارسة الرياضة، منها ملاعب وصالات رياضية مخصصة للسيدات والأطفال، ومنطقة لتقديم الأطعمة، ومرافق لأصحاب الهمم».