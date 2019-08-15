70 متراً فلسفة و30 متراً حرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيحتاج ساري للاعبين يطبقون فلسفته، ولم يُعرف بعد ما إذا كان سيستخدم تكتيك 3-3-4 الذي لازمه في نابولي ومع تشلسي، عندما حصد لقب يوروبا ليج الموسم الماضي، أو تكتيك 2-1-3-4، الذي استخدمه في امبولي.

ويعلق ساري: «في 70 متراً الأولى في الملعب، أريد أن يطبقوا ما قلت لهم، ثم في 30 متراً المتبقية يفعلون ما يحلو لهم».

وضم ساري الفرنسي أدريان رابيو، والويلزي آرون رامسي، في الصيف، لكن صفقته الهولندية ماتيس دي ليخت، هي التي أحدثت ضجة في إيطاليا. فللمرة الأولى منذ أمد بعيد يستورد اليوفي، أساتذة الدفاع، قلب دفاع من الخارج.

وعلى دي ليخت أن يتعلم الكثير من شريكيه كيلليني وبونوتشي. وعلق على هامش تقديمه: «إيطاليا هي موطن المدافعين».

ونجم أياكس السابق سيرتدي الرقم 4، قميص الأوروجوياني باولو مونتيرو؛ أحد أعظم مدافعي اليوفي الأجانب، لكن الصحافة وصفت مونتيرو ب«القصاب»، ودي ليخت ب «الجراح» لدقته.

إمكانيات دي ليخت وخبرة المحليين سينتج عنها خليط مرعب، وسيراقب العالم كيف سيطور ساري نجمه الهولندي كما فعل بكاليدو كوليبالي قلب دفاع نابولي، ويضيف دي ليخت: «في هولندا، تبنى الهجمة كثيراً في خط الدفاع، لكن في إيطاليا يكون التركيز أكثر على المواجهات الفردية والدفاع.

أعتقد أن بمقدوري مساعدة اليوفي، واليوفي بمقدوره مساعدتي».