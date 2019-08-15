الفيفا يوجه رسالة تهنئة لـ محمد صلاح عقب التتويج بـ السوبر الأوروبى

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة تهنئة لـ فريق ليفربول الإنجليزي عقب تتويجه بلقب السوبر الأوروبى مساء أمس أمام تشيلسي. ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب. وعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، "الملك المصري ..مو صلاح مو صلاح". Advertisements وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، "نحن الأبطال يا صديقي ... مبروك لعشاق الليفر". وقد حقق فريق ليفربول لقب السوبر الاوروبى بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.

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