نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في كأس السوبر Super Cup وماني يسجل هدفين

هنا نقدم لكم نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، يخوض اليوم فريق الريدز ليفربول مباراة هامة بل مباراة بطولة قارية تُضاف لرصيد النادي ضد نظيره النادي الانجليزي الآخر تشيلسي في اطار كأس السوبر الأوروبي تلك المباراة التي تحظى باهتمام كبير حول العالم ونسب مشاهدة ومتابعة عالية فمن سيتمكن من الاحتفال مع جماهيره في ملعب فودافون أرينا.
ليفربول وتشيلسي اليوم
وستنطلق المباراة اليوم في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD1 بتعليق المتميز المعلق التونسي عصام الشوالي، ويستهدف الريدز هذه البطولة في ظل رغبتهم في حصد كافة البطولات لهذا الموسم بعد خسارتهم كأس السوبر المحلية “الدرع الخيرية” أمام السيتي في افتتاح الموسم.
وقبل ساعات من انطلاقة اللقاء تحدث نجم منتخب مصر وهداف الدوري الانجليزي لمدة موسمين متتاليين “محمد صلاح” ورد على جوارديولا بشأن حديه أن الفوز بالبريميرليج أهم من التشامبيونز ليج ووضح صلاح أنه ليس متأكدا إن كان المدرب الحالي للمان سيتي قد تحدث بهذا ولكنه اذا تم تخييره بين البطولتين فسيختار دوري الأبطال.
نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي
ورفض يورجن كلوب المدير الفني لفريق الريدز أن يقوم بتحديد أولوياته في هذا الموسم هل ستكون تحقيق بطولة الدوري بعد غياب 30 عام أم سيحاول الاحتفاظ ببطولة دوري الأبطال معللا أنه ليس في وضع جيد لتقرير هذا فلديه مباراة هامة يجب أن يفوز بها.
ويعاني تشيلسي من مشاكل دفاعية ظهرت بوضوح في اللقاء السابق أمام مانشتر يونايتد وعلى لامبارد معالجتها قب لقاء اليوم أمام أحد خطوط الهجوم المميزة في أوروبا والتي ستكون بقيادة محمد صلاح
على ملعب بيشكتاش، عمليات الاحماء تُجرى الآن، وأبو تريكة تحدث عن استراتيجية فرانك لامبارد في أنه يقوم بعمل طريقة لعب مختلفة ولكنها لن تساعده في بدايته لأنه يطمح في تغيير الشكل الهجومي للبلوز
- بداية المباراة، مرت أول خمس دقائق واتضحت طريقة اللعب تشيلسي يعود للدفاع وكرة خطيرة ومحاولة من ماني والكرة تصطدم بيد اللاعب والحكم يشير بالركنية
- الدقيقة 21: كرة خطيرة جدا للبلوز والكرة ترفض اعلان الهدف الأول لتشيلسي وترتد من العارضة| والتعادل السلبي يستمر في الشوط الأول من اللقاء
- الدقيقة 36: الهدف الأول لتشيلسي عن طريق جيرو والنتيجة تصبح تقدم البلوز بهدف نظيف
- نهاية الشوط الأول
- الدقيقة 47: التعادل يسجله ساديو ماني بعد كرة من فيرمينو وسط تخبط بين الحارس والمدافع والنتيجة تصبح 1-1
- نهاية أحداث الشوط الثاني من اللقاء بالتعادل الايجابي
- الدقيقة 95: ماني يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة من فيرمينو والنتيجة تصبح 2-1
- الدقيقة 100: جورجينو يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء والنتيجة تصبح 2-2
- نهاية الشوط الثاني الاضافي بالتعادل وركلات الترجيح تنتهي بفوز ليفربول 5-4