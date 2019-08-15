ليفربول يُتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح

يجمع كأس السوبر الأوروبي اليوم بين بطل دوري أبطال أوروبا نادي ليفربول وبطل اليوروباليج نادي تشيلسي على ملعب فودافون أرينا بإسطنبول، ويدخل ليفربول المباراة بروح معنوية قوية بعد الفوز في مباراته الأولى بالدوري بينما يُعاني تشيلسي بعد الهزيمة، ومن المُتوقع أن يدفع كلوب بماني من بداية المباراة بعدما استعد جيداً بعد الأجازة التي حصل عليها.

مباراة ليفربول وتشيلسي

يُعاني تشيلسي من الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في مباراة اليونايتد، وإذا تكررت هذه الأخطاء مرة أخرى أما ليفربول فسيُعاني تشيلسي طوال المباراة خاصة وأن ليفربول يضم خط هجوم به صلاح وماني الحاصلان على هدافي الدوري الموسم الماضي، ويُعاني لامبارد من النقص الدفاعي بعدما غاب أنطونيو روديجر للإصابة.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

يلعب ليفربول وتشيلسي اليوم الساعة السابعة بتوقيت جرينتش والثامنة بتوقيت تونس والتاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر والحادية عشرة بتوقيت الإمارات وتُذاع على قناة بي إن سبورت HD1 بتعليف عصام الشوالي على مُجريات المباراة.

الدقيقة 10: تصويبة على مرمى ليفربول تمر بجوار القائم الأيمن بفارق سنتيميترات عن المرمى

الدقيقة 32: هجمات تشيلسي تُمثل خطورة على مرمى ليفربول وفان دايك يمنع أكثر من هجمة ويرسل الكرة إلى بر الأمان

الدقيقة 46: ماني يسجل الهدف الأول للريدز بعدما استطاع فيرمينيو استخلاص الكرة

الدقيقة 80: تشيلسي يستحوذ على الكرة ويُحاصر ليفربول في وسط ملعبه

مامي يسجل هدف التقدم في الدقيقة 97.

الدقيقة 101: ضربة جزاء للبلوز ينتج عنها هدف التعادل

انتهت المباراة بفوز ليفربول بضربات الترجيح على تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي.