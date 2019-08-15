ركلات الترجيح .. ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي 2-2 السوبر الاوروبي

ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، نجح نادي ليفربول في التتويج بلقب أوروبي جديد اليوم بعد الفوز على مواطنه تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح في كأس السوبر الأوروبي بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
تشكيلة البلوز الرسمية أمام الريدز اليوم، كيبا في حراسة العرين، وفي الدفاع الرباعي أزبيلكوتا، زوما، كريستنيسسن، إيمرسون، وفي الوسط كانتي، جورجينهو، كوفاتيتش، بوليستيش، والأسباني بيدرو والفرنسي جيرو في المقدمة، ويعتمد فرانك لامبارد بشكل كبير على خط وسط قوي بقيادة الفرنسي نجولو كانتي.
تشكيلة ليفربول، أدريان حارس العرين، روبرنسون، فان ديك، ماتيب، جوميز في الدفاع، فابينيو، ميلنر، هندرسون، ماني ، تشامبرلين، صلاح.
- الدقيقة 5، هجوم متبادل بين ليفربول وتشلسي مباراة سريعة تجمع بين الفريقين الآن، وصلاح كاد أن يسجل أولى الأهداف.
- مرت 10 دقائق ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين وسط هجمات متبادلة على أستحياء من الفريقين دون فرص حقيقيى خطيرة.
- بعد نصف من الشوط الاول لا يزال التعادل السلبي قائم وهناك فرص عن طريق صلاح لليفربول، وفرص خطيرة عن طريق جيرو ونشاط كبير من بيدرو.
- الدقيقة 28، رأسية فيرجيل فان دايك تضل المرمى.
- الدقيقة 30/ رأسية ساديو ماني إلى الخارج.
- الدقيقة 32،الحارس أدريان ينقذ كرة من اقدام كوفاتيتش.
- الدقيقة 36، أوليفيه جيرو يسجل الهدف الأول لتشيلسي بعد تمريرة رائعة من بولسيتش.
- أنتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف، في شوط شهد تألق بطل الدوري الأوروبي وسيطرة على اللقاء.
- الدقيقة 48، ساديو ماني يسجل هدف التعادل لفريق ليفربول.
- الدقيقة 58، تشهد هجوم لصالح ليفربول بشكل كبير ودفاع منطقة من جانب البلوز واللعب على الهجمات المرتدة.
- الدقيقة 60/ هدوء كبير يسيطر على المباراة، وتغيير بدخول فرمينهو مع بداية الشوط الثاني بدلاً من تشامبرلين، وتغيير بدخول فينالدوم بدلاً من ميلنر.
- الدقيقة 74، كيبا يتصدى لأخطر كرات الشوط الثاني من أقدام فرجيل فان دايك.
- الدقيقة 82، هدف للبلوز لكن يلغيه الحكم بداعى التسلل.
- الدقيقة 86، ساديو ماني يهدر انفراد بالمرمى.
- نهاية الشوط الأول والثاني للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يدخل الفريقان الآن لوقت إضافي نصف ساعة على شوطين.
- الدقيقةة 98 الوقت الأضافي الأول، ساديو ماني يسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول.
- الدقيقة 100. جورجينهو يحرز التعادل من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
- ليفربول يفوز بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.