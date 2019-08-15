ركلات الترجيح .. ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي 2-2 السوبر الاوروبي

ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، نجح نادي ليفربول في التتويج بلقب أوروبي جديد اليوم بعد الفوز على مواطنه تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح في كأس السوبر الأوروبي بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

تشكيلة البلوز الرسمية أمام الريدز اليوم، كيبا في حراسة العرين، وفي الدفاع الرباعي أزبيلكوتا، زوما، كريستنيسسن، إيمرسون، وفي الوسط كانتي، جورجينهو، كوفاتيتش، بوليستيش، والأسباني بيدرو والفرنسي جيرو في المقدمة، ويعتمد فرانك لامبارد بشكل كبير على خط وسط قوي بقيادة الفرنسي نجولو كانتي.

تشكيلة ليفربول، أدريان حارس العرين، روبرنسون، فان ديك، ماتيب، جوميز في الدفاع، فابينيو، ميلنر، هندرسون، ماني ، تشامبرلين، صلاح.