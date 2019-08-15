شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يواجه وادي دجلة وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية، في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت أمام فريق وادي دجلة، في إطار استعدادات الفريق لانطلاق دوري الدرجة الثانية.

كان سيراميكا كليوباترا قد عاد للتدريبات الثلاثاء، بعد أن منح هيثم شعبان المدير الفني للفريق لاعبيه راحة سلبية من التدريبات في أجازة عيد الأضحى المبارك لمدة يومين.

وخاض سيراميكا عددا من المباريات الودية خلال الفترة الماضية أهمها أمام كهرباء الإسماعيلية، و الباطن السعودي، و منتخب السودان الأوليمبي ونجران السعودي، وانتهت جميعهم بالتعادل، قبل أن يفوز على جدة السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف.