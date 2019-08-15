شكرا لقرائتكم خبر عن السابعة مساءً موعدا اليوم لاجتماع الزمالك وديكاداها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فى السابعة من مساء اليوم الخميس، الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الزمالك وديكاداها الصومالى، استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقان غداً الجمعة، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الفنى بين الزمالك وديكاداها التأكيد على زي الفريقين بجانب التعليمات الخاصة باللقاء وموعد وصول الفريقان إلى ملعب المباراة والإجراءات المختلفة الخاصة باللقاء.

ويستضيف الزمالك نظيره ديكاداها فى مباراتى الذهاب والعودة فى مصر بعد الحصول على موافقة بطل الصومال بخوض المباراتين فى مصر بدلا من خوض لقاء الذهاب فى جيبوتى والعودة فى مصر.