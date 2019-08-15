شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الهوكى أمام ناميبيا فى التصفيات المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الخميس، منتخب مصر للهوكى نظيره ناميبيا فى إطار ثالث مواجهاته بالتصفيات الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 . وافتتح منتخب مصر للهوكى التصفيات بالفوز على زيمبابوى 6 /0 قبل أن يهزم كينيا 7 / 2 الثلاثاء و يحصل على راحة الأربعاء . من المقرر أن يحصل منتخب مصر للهوكى على راحة من المباريات مرة أخرى الجمعة قبل أن يواجه غانا السبت المقبل ويختتم المشوار بلقاء جنوب أفريقيا الأحد.

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