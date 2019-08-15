شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة الجوهرى .. إيهاب جلال يعود باللاعبين لجيل مونديال 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقة محمود الجوهرى المدير الفنى الأسبق لمنتخب الفراعنة ،من حيث استخدام الرمال لخوض التدريبات ، و الاستعداد للمنافسات ، قام إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى مرانه الصباحى على مجموعتين.. الأولى خاضت مرانها على شاطئ البحر، حيث استمر المران تلك المجموعة لنحو الساعة، كانت النصف ساعة الأولى منها العدو لمسافة خمسة كيلو مترات بمحاذاة شاطئ البحر ورماله ، قبل أداء مجموعة من تدريبات القوة والسرعة وقوة التحمل والتى استمرت لنصف ساعة أخرى.

وجاءت تدريبات الفريق البورسعيدى لتكرر ما فعله الراحل محمود الجوهرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر مع لاعبيه قبل كأس العالم 1990 بالتدريبات فى صحراء الإسماعيلية ،حتى يعتاد اللاعبون على التدريب تحت أى ظرف وأى مكان ، وهى الطريقة التى اشتهر بها الجوهرى فى مدرسته التدريبية .

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تم اختيار الجوهرى لتدريب منتخب مصر، في بداية عام 1988، وكان الهدف هو الوصول لكأس العالم، بعد غياب مصر عن المونديال منذ 1934 ، ونجح الجوهري فى تكوين منتخب قوي، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن لاعبا الأهلي ، وأحمد الكأس، وجمال عبد الحميد، وربيع ياسين، ومجدي عبد الغني، وغيرهم ، وخاض التصيفات الصعبة، لاختيار فريقين فقط من القارة السمراء ، حتى تمكن من الصعود لمونديال 90 في إيطاليا، بعد التغلب علي المنتخب الجزائري 1/ 0 باستاد القاهرة.

ايهاب جلال تولى قيادة المصرى فى 20 مباراة ، حقق الفوز فى 9 ، و تعادل فى 8 ، بينما خسر فى 3 لقاءات .