شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر 8 بطولات فى لعبة الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر لعبة الاسكواش من أبرز الألعاب التي حققت فيها مصر تفوقاً عالمياً، حيث فرض الفراعنة كلمتهم على اللعبة خاصة في السنوات الأخيرة، ليحصدوا الانجاز تلو الآخر، رافعين العلم المصري في المحافل الدولية عالياً خفاقاً.

ويرصد الخليج 365 أبرز 8 بطولات في لعبة الاسكواش في السطور التالية:

1ـ بطولة العالم بشيكاغو

وهي أكبر بطولات الاسكواش على المستوى العالمي وتقدر قيمة جوائزها المادية بـ 500 ألف دولار وكان أبطال مصر علي فرح ونور الشربيني أخر من حصدوا هذا اللقب في الموسم الماضي.

2ـ بطولة بلاك بول

والتي تصنف بفئة البطولات البلاتينية ويستضيفها نادي بلاك بول في التجمع الخامس بمصر وتقام منافساتها للرجال والسيدات.

3ـ بطولة جي بي مورجان

والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وتصنف بفئة البطولات البلاتينية، وتوج بها في النسخة الماضية علي فرح ونور الشربيني.

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4ـ بطولة هونج كونج

وتصنف بفئة البطولات البلاتينية وتوج بها مؤخراً محمد الشوربجي وحصلت رنيم الوليلي على لقب الوصافة في منافسات السيدات.

5ـ بطولة الجونة الدولية

وتقام في مصر بمدينة الجونة وتوج بالنسخة الماضية منها كل من علي فرج ورنيم الوليلي.

6ـ بطولة cib

وتقام بنظام المجموعات وتوج بها في النسخة الماضية كل من كريم عبد الجواد لاعب الأهلي ورنيم الوليلي.

7ـ بطولة الأهرام

وتقام في سفح الأهرامات المصرية ومن المرتقب انطلاق نسختها الجديدة في أكتوبر المقبل.

8ـ بطولة بريطانيا

وتعد أقدم وأعرق البطولات في اللعبة، وتوجت بها في النسخة الأخيرة كل من محمد الشوربجي ونوران جوهر.