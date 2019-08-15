شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه موزمبيق بربع نهائي البطولة الإفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم منتخب سيدات السلة مع نظيره موزمبيق ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة الأفريقية التى تقام بالسنغال وتستمر حتى 18 اغسطس الجارى Advertisements وصعد المنتخب إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز على الكاميرون فى دور الـ16 بينما خسر أول مباراتين أمام كوت ديفوار والسنغال. وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى .

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