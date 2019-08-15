شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يطير إلى ألمانيا لتغيير الطبيب المعالج بسبب "رشح الركبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير كريم نيدفيد لاعب الاهلي إلى المانيا خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل عرض نفسه على أحد الأطباء بعدما إشتكى الاعب من رشح في الركبة تسبب في تأجيل عودته للملاعب.

وقرر كريم نيدفيد تغيير الطبيب المعالج له في المانيا حيث أجرى اللاعب جراحة في غضروف اللركبة بألمانيا خلال أبريل الماضي وبعدما أدى اللاعب تدريبات تأهيلية طوال الفترة الماضية في المانيا والقاهرة فوجئ بتكرار الرشح في الركبة الأمر الذى جعله يُقرر الطبيب المعالج له بعدما عالجه بشكل خاطئ طوال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يطير نيدفيد إلى المانيا خلال الفترة القليلة المقبلة لإجراء الفحوصات الطبية لتحديد الإصابة المزمنة التى يعانى منها بشكل متكرر والوقوف على التشخيص الحقيقى لأسباب رشح الركبة الذى يتعرض له بشكل متكرر.