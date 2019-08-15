"الكرة تسلل يا مدام".. ملخص لقطات طاقم التحكيم النسائي لمباراة ليفربول وتشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أصبحت الفرنسية ستيفاني فرابارت، أول امرأة تدير نهائي مسابقة كبرى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، عندما أدارت مباراة ليفربول وتشيلسي بكأس السوبر الأوروبي اليوم الأربعاء.

وحقق نادي ليفربول لقب كأس السوبر الأوروبي بعد تغلبه على نظيره تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (2-2).

وكانت جميع أنظار العالم مصوبة نحو طاقم التحكيم النسائي الذي أدار المباراة التي شهدت بعض اللقطات التي تشكك في صحة قراراتهم، بقيادة الحكمة الفرنسية فرابارت ومساعديها مانويلا نيكولوسي وميتشيل أونيل.

وعرفت المباراة اللقطة الأولى من جانب الحكمة الفرنسية، بعدما تغاضت عن احتساب ركلة جزاء لنادي ليفربول في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، بعدما سدد ساديو ماني لاعب الريدز كرة خلفية اصطدمت بيد مدافع تشيلسي أندرياس كريستنسن داخل منطقة الجزاء.

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واللقطة الثانية لفرابارت جاء في الدقيقة 25 من زمن اللقاء، عندما لم تحتسب تسلل على أوليفيه جيرو مهاجم البلوز الذي انفرد بالحارس أدريان الذي تصدى لكرته وأبعدها ليحصل عليها مدافعي الريدز، وأتاحت لهم الفرصة لإكمال اللعب على الرغم من عدم وجود مبدأ إتاحة اللعب في حالات التسلل.

وشهدت المباراة لقطة آخرى للحكمة الفرنسية والمساعدة ميتشيل أونيل بعدما تأخرت في احتساب حالة تسلل على كريستيان بوليسيتش الذي أحرز هدف في الدقيقة 40 لتشيلسي وذهب للاحتفال، وعادت لإلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو "فار"، الأمر الذي جعل المعلق التونسي عصام الشوالي يعلق على الكرة قائلاً: "الكرة تسلل يا مدام".

وتواصلت أخطاء ستيفاني فرابارت في الشوط الثاني بعدما تأخرت في إعلانها عن حالة تسلل جديدة على جيرو في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، والذي كان قريباً من إحراز هدفاً لفريقه قبل أن ترفع مانويلا نيكولوسي المساعدة الأولى رايتها.

وعرفت الدقيقة 86 من عمر اللقاء، لقطة مثيرة جديدة للطاقم التحكيم النسائي، بعدما لم تحتسب الحكمة الفرنسية تسللاً على ساديو ماني الذي كان في موضع تسلل واضح بعد تلقيه تمريرة من محمد صلاح، وكان قريباً من إحراز هدف لليفربول.

وشهد الشوط الإضافي الأول حالة مثيرة للجدل، بعدما قررت الحكمة الفرنسية منح البلوز ركلة جزاء في الدقيقة 99، بعدما احتك الحارس أدريان بالمهاجم تامي أبراهام داخل منطقة الجزاء.