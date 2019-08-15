كلوب: غير راضٍ عن ركلة جزاء تشيلسي في السوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إن فريقه كان الأفضل في بعض الفترات ولكن في فترات أخرى كان يعود تشيلسي.

ليفربول توّج بالسوبر الأوروبي على حساب نظيره الإنجليزي تشيلسي في مباراة امتدت لشوطين إضافيين انتهيا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق قبل أن يحسمها الريدز بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4.

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كلوب، أضاف في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"المباراة كانت بها الكثير من المشاعر وما أزعجني القرارات الخاصة بتسلل اللاعبين وهو يدل أيضًا على شيء أن الدفاع منا ومنهم كان جيدًا، ولست راضيًا عن ركلة الجزاء التي أُحتسبت ضدنا ولكن المباراة كان بها الكثير من روح التنافس".

وأشار المدير الفني لليفربول إلى أن التتويج بدوري أبطال أوروبا شيء عظيم ولكن السوبر شيء أعظم.

وأتم المدير الفني لليفربول حديثه بقوله:"سعيد من أجل اللاعبين وسنفكر في المباريات المقبلة والتتويج يحفزنا لخوض مباريات الدوري بطريقة جيدة".