سحر إسطنبول يتكررمع الليفر.. أرقام قياسية لصلاح وماني في ليلة التتويج بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

إذا كنت تتابع ليفربول جيدًا فبالتأكيد لن تنس ليلة إسطنبول الشهيرة بعدما توّج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه على حساب ميلان بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة (3-3) في نهائي 2005.

سحر إسطنبول يتكرر من جديد بعد 14 عامًا والضحية هذه المرة تشيلسي بطل الدوري الأوروبي بعدما تفوق بطل الأبطال عليه بالتتويج بلقب السوبر الأوروبي بالفوز (5-4) بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في شوطه الأصلي والإضافي بنتيجة (2-2).

ليفربول ليس وحده من دخل التاريخ مع الداهية ومدلل جماهير الريدز يورجن كلوب إنما حقق النجم السنغالي ساديو ماني أرقامًا قياسيًا في ليلة من الليالي الرائعة لعشاق كبير الميرسيسايد.

- الأعلى في إنجلترا

ليفربول بالفعل أصبح أكثر الأندية الإنجليزية تتويجًا بالألقاب برصيد 46 لقبًا، ليستعيد الريدز عرشه على كبار أندية بريميرليج ويصبح متفوقًا على مانشستر يونايتد بفارق لقب ليتراجع للوصافة.

- منافسة برشلونة وميلان

ليفربول رفع رصيده من لقب السوبر إلى أربعة ألقاب ليصبح متساويًا مع ريال مدريد، كما أصبح الريدز على بعد لقب وحيد من القمة والذي يتقاسمه كل من برشلونة وميلان بواقع خمسة ألقاب.

الريدز حقق لقب السوبر في أعوام (1977 - 2001 - 2005 - 2019)، كما أصبح النادي الإنجليزي الوحيد الذي يتوج باللقب لثلاث مرات متتالية حيث لم ينجح أي ناد إنجليزي في كسر هيمنة الريدز.

- ليلة ماني

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ساديو ماني بهدفيه في شباك تشيلسي أصبح أول لاعب أفريقي ينجح في التسجيل منذ نسخة 2006، حيث لم ينجح أي لاعب من القارة السمراء أن يسجل منذ اللاعب المالي فريدريك كانوتيه عندما سجل مع إشبيلية في شباك برشلونة.

ماني أيضًا في عام 2019 قدّم العديد من الإسهامات لصالح فريقه بعدما سجل 19 هدفًا في كل البطولات، ليصبح على بعد هدف من الأرجنتيني سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي الذي يُعد أكثر لاعب من الدوري الإنجليزي تسجيلاً للأهداف في مختلف البطولات.

ماني أصبح في الترتيب الخامس على صعيد هدافي ليفربول في البطولات الأوروبية برصيد 17 هدفًا بعد كل من روجر هنت (17 هدف)، إيان راش (20 هدف)، مايكل أوين (22 هدف)، ستيفين جيرارد (41 هدف).

- إنجاز صلاح

أصبح محمد صلاح نجم ليفربول أول لاعب عربي يشارك بالسوبر الأوروبي ويتوج بالبطولة، فقط سبقه المغربي الدولي أشرف بن حكيمي لاعب ريال مدريد السابق الذي حقق اللقب مع الملكي بنسخة 2017 إلا أنه لم يشارك.

- سلسلة جيرو

أصبح الدولي الفرنسي والمهاجم أولفيه جيرو متخصصًا في التسجيل أمام ليفربول بواقع سبع مرات بعدما سجل الهدف الأول والافتتاحي لفريقه، فقط سجل ثمانية أهداف في شباك ساوثهامبتون ونيوكاسل وأستون فيلا.

- نحس لامبارد

خاض فرانك لامبارد مدرب تشيلسي مرتين ضربات الترجيح مع البلوز في بطولة السوبر الأوروبي سواء كان مدربًا أو لاعبًا خسرهما أمام بايرن ميونيخ في نسخة 2013 وليفربول في نسخة 2019.