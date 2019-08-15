بالصور.. جماهير الزمالك تتوافد على مقر ناديها لشراء تذاكر مباراة ديكاداها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

توافدت جماهير نادي الزمالك ، مساء اليوم الأربعاء، على بوابة النادي في ممر الملك فاروق بشارع جامعه الدول العربية؛ لشراء تذاكر مباراة الذهاب بين فريقها وديكاداها بطل الصومال، المقرر لها يوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية .

ومن المقرر أن تستمر عملية طرح التذاكر بالنادي غد الخميس من التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرًا؛ حيث طبعت إدارة الزمالك 10 الاف تذكرة لبيعها للجماهير وأعضاء النادي.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: 50 جنيهًا للدرجة الثالثة، 70 جنيه للدرجة الأولي، 100 جنيه المقصورة الأمامية، 200 جنيه المقصورة الرئيسية.

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