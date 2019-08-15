محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، إن لاعبي فريقه رامي ربيعة ومعلول جاهزان لمباراة بيراميدز.
ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة كأس مصر.
عبد الحفيظ، أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، أن اللاعبين مصابين بالإجهاد العام فقط ولكنهم في كامل جاهزيتهم للمباراة.
يُذكر أن الثنائي رامي ربيعة وعلي معلول لم يشاركا في المران الأساسي للأهلي مساء اليوم واكتفيا بتدريبات تأهيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يوضح لمصراوي موقف ربيعة ومعلول من مباراة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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