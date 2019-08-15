بالفيديو.. صلاح يكتب التاريخ مع الريدز.. ليفربول بطل السوبر بعد مباراة ماراثونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

توج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي بعد الفوز المثير الذي حققه على تشيلسي بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "فودافون" بأسطنبول التركية.

ليفربول توج باللقب الرابع في تاريخه بعدما سبق وأن حقق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، في المقابل توقف رصيد تشيلسي عند بطولتين.

واستطاع صلاح أن يحقق البطولة الثانية له مع ليفربول منذ انتقاله للريدز في 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

ليفربول أيضًا استطاع أن يحقق اللقب الـ46 ليصبح الأعلى تتويجًا بالألقاب في إنجلترا متفوقًا على مانشستر يونايتد بلقب واحد.

تفاصيل المباراة

الدقيقة التاسعة من بداية المباراة حاول فابينيو لاعب وسط ليفربول أن يزور شباك تشيلسي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن كيبا يقف في المكان المناسب ويتصدى للكرة.

الدقيقة 15 شهدت أخطر فرص ليفربول بعدما انفرد بمرمى تشيلسي عن طريق تمريرة طولية من تشامبرلين إلا أن كيبا يمنع مو من التسجل لتظل النتيجة سلبية.

وحاول جيرو تهديد مرمى ليفربول في الدقيقة 16 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من بيدرو لكن تمر بعيدة عن مرمى الريدز.

العارضة في الدقيقة 22 تصدت ووقفت بجانب ليفربول بعدما سدد بيدرو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتظل النتيجة سلبية.

فان دايك كاد أن يزور مرمى تشيلسي في الدقيقة 28 بعد عرضية من شامبرلين يخرج كيبا بشكل خاطئ لكن تمر الكرة أعلى المرمى بقليل.

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وفي الدقيقة 37 استطاع الفرنسي جيرو أن يسجل هدف تشيلسي الأول بعد تمريرة رائعة من الأمريكي بوليسيتش تجعل جيرو في مواجهة أدريان حارس ليفربول لينفرد بالمرمى ليحرز هدف البلوز الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق ألغى حكم المباراة هدفًا لصالح بوليسيتش بعدما راوغ دفاعات الريدز ليسدد كرة قوية على يمين الحارس لكن الهدف يلغى.

بعد مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني أهدى البديل فيرمينو هدف التعادل لصالح ليفربول بعد مرر كرة سحرية لماني الذي لم يعان في التسجيل ليسدد في الشباك الخالية.

الدقيقة 75 كادت أن تشهد الهدف الثاني لليفربول عن طريق محمد صلاح لكن يتدخل حارس تشيلسي كيبا ثم ترتد الكرة لفان دايك ليسدد لكن يتدخل كيبا والعارضة وتبتعد الكرة عن المرمى لركنية.

الدقيقة 83 قررت حكم المباراة إلغاء هدف لصالح مونت لاعب فريق تشيلسي بداعي التسلل لتظل النتيجة (1-1).

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عاد ساديو ماني ليسجل الهدف الثاني لليفربول بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء عن طريق استلامه كرة رائعة من فيرمينو.

وفي الدقيقة 100 عاد تشيلسي سريعًا من ضربة جزاء نفذها جورجينيو ليسجل التعادل للبلوز وتصبح النتيجة (2-2).

تشكيل ليفربول: أدريان - روبرتسون - فان دايك - ماتيب - جوميز - هندرسون - فابينيو - ميلنر - صلاح - ماني - تشامبرلين.

تشكيل تشيلسي: كيبا - أزبلكويتا - كريستنسين - زوما - إيمرسون - جورجينيو - كانتي - كوفاسيتش - بيدرو - بوليسيتش - جيرو.