ليفربول رابع أكثر نادي يتوج بالسوبر الأوروبي

توج فريق ليفربول بكأس السوبر الأوروبي، بعد الفوز على تشيلسي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فودافون أرينا" بالعاصمة التركية، أسطنبول، في كأس السوبر الأوروبي، بنتيجة 5/4.

وكان الوقتان الأصلي والإضافي قد أنتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل من

الفريقين.

وتعتبر تلك المرة الرابعة في تاريخ ليفربول التي يتوج بها ببطولة السوبر، ليكون رابع أكثر فريق يتوج بتلك البطولة، حيث يتصدر ميلان وبرشلونة صدارة الأكثر تتويجا ببطولة

السوبر الأوروبي،حيث فازا ببطولة السوبر 5 مرات، ويأتي خلفهما ريال مدريد الذي توج ببطولة أربع مرات، قبل أن يتوج ليفربول اليوم بالسوبر ويفوز بها للمرة الرابعة.

وتوج ليفربول من قبل بالسوبر الأوروبي، في نسخة 2005، و2001 و 1977، في حين حصل على لقب وصيف البطولة في أعوام 1978، 1984.