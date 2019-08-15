تعرف على مواجهات دور الثمانية بكأس العالم لناشئي اليد

تنطلق غدًا الخميس، مباريات دور الثمانيه، بكأس العالم ليد الناشئين، بعدما أنتهت مباريات دور الـ16، وكان منتخب مصر لكرة اليد للناشئين اكتسح نظيره السلوفيني بنتيجة 30/23،

وقدم منتخب مصر مباراة مميزة ليتأهل عن جدارة إلى دور الثمانية من البطولة، ليواجه إيسلندا الذي فاز على نظيره الياباني.

وجاءت مواجهات دور الثمانية كالتالي:

منتخب مصر امام ايسلندا

منتخب فرنسا أمام البرتغال

منتخب المجر أمام المانيا

منتخب اسبانيا أمام الدنمارك

مباريات تحديد المراكز من ١٦:٩

منتخب سلوفينيا أمام اليابان

منتخب النرويج أمام مقدونيا

منتخب الارجنتين أمام كرواتيا

منتخب السويد أمام تونس