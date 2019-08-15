رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يشكر دعم الاتحاد الافريقي لاستضافة كأس العالم للأندية بالقاهرة

اجتمع مساء اليوم بالعاصمة التونسية تونس رئيس الاتحاد الافريقي للميني فوتبول أشرف بن صالحة برئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير بمقر الاتحاد الافريقي للميني فوتبول وقد قام رئيس الاتحاد الافريقي أشرف بن صالحة بتقديم التهاني باسمه وباسم كل اعضاء الاتحاد الافريقي للميني فوتبول لرئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير .

وأضاف اشرف بن صالحة ان انضمام مصر يعتبر اضافه كبيرة جدا للعبة الميني ليس فقط علي الصعيد الافريقي بل وايضا علي الصعيد العربي نظرا لثقل مصر الكبير كبلد رائد في مختلف الرياضات وأكد اننا

سندعم مصر وزميلنا أحمد سمير عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي ورئيس لجنة التطوير والاستراتيجيات في الاتحاد الافريقي نظرا لاهمية مصر بالنسبة لنا.

واكد ان طلب أحمد سمير لاستضافه عديد البطولات بالقاهرة للتعريف باللعبة لدي الجماهير المصرية والشباب عشاق الرياضة لقي منا جميعا كل ترحاب وخاص بطولة كأس العالم للاندية 2020 ونيابة عن شخصي كرئيس للاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول سنسعي بكل قوة لتستضيف مصر كأس العالم للاندية في مستهل

صيف 2020 والتي ستستضيفها افريقيا للمرة الاولي وتوجه رئيس الاتحاد المصري أحمد سمير بالشكر لرئيس وأعضاء الاتحاد الافريقي للميني فوتبول علي دعمهم الكبير طوال الفترة الماضيه حتي أشهر الاتحاد رسميا في مصر.

وناقش الطرفان سبل دعم اللعبة في مصر من خلال الدورات التدريبيه للحكام والمدربيين والاداريين والتحضير لاطلاق الموسم الاول لبطولتي الدوري والكأس المصري للميني فوتبول الجدير بالذكر ان رئيس الاتحاد المصري أحمد سمير سيكمل جولته التي استهلها بزيارة الاتحاد الافريقي ولقائة برئيس الاتحاد الافريقي بتونس ليتوجة يوم السبت المقبل الي العاصمة اللبنانية بيروت للقاء رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول أحمد دنش بمقر الاتحاد العربي ببيروت للسعي لاستضافة مصر البطولة العربية للميني فوتبول للمنتخبات في مطلع يناير القادم .