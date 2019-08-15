شاهد..تشيلسي يرد سريعًا ويسجل هدف التعادل عبر ركلة جزاء أمام ليفربول

عادل تشيلسي النتيجة أمام ليفربول، بعد تسجيل الهدف الثاني، لتصبح النتيجة هدفين لكل من الفريقين ، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "فودافون أرينا" بالعاصمة التركية،

أسطنبول، في كأس السوبر الأوروبي.

سجل جورجينهو هدف التعادل لتشيلسي سريعًا في الدقيقة 100، عبر ركلة جزاء، بعدما عركل أدريان

حارس ليفربول، تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، لينجح جورجينهو في تنفيذها بعد تسديدة أرضية على يسار حارس الريدز .

وكان قد أنتهى الوقت الأصلي للمباراة بعد التعادل بهدف لكل من الفريقين، ليحتكم الفريقيان إلى الأشواط الإضافية.

شاهد الهدف..