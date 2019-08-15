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شاهد.. ماني يسجل الهدف الثاني أمام تشيلسي

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تقدم نادي على نظيره ، بهدفين مقابل ، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "فودافون أرينا" بالعاصمة التركية، أسطنبول، في

كأس السوبر الأوروبي.

 

وكان قد أنتهى الوقت الأصلي للمباراة بعد التعادل بهدف لكل من الفريقين، ليحتكمان

إلى الأشواط الإضافية.

 

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سجل ساديو ماني هدف الثاني في الدقيقة 95 من الشوط الأول الإضافي، بعد تبادل تمريرات مع فيرمينو، الذي مرر كرة سحرية، سددها ماني بقوة في شباك تشيلسي.

 

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