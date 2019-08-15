شاهد.. ماني يسجل الهدف الثاني أمام تشيلسي

تقدم نادي ليفربول على نظيره تشيلسي ، بهدفين مقابل ، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "فودافون أرينا" بالعاصمة التركية، أسطنبول، فيكأس السوبر الأوروبي.
وكان قد أنتهى الوقت الأصلي للمباراة بعد التعادل بهدف لكل من الفريقين، ليحتكمانإلى الأشواط الإضافية.
سجل ساديو ماني هدف الثاني في الدقيقة 95 من الشوط الأول الإضافي، بعد تبادل تمريرات مع فيرمينو، الذي مرر كرة سحرية، سددها ماني بقوة في شباك تشيلسي.
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