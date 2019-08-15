البحرين تتوج ببطولة غرب آسيا بعد الفوز على العراق

توّج منتخب البحرين بلقب كأس بطولة غرب آسيا بفوزه على المنتخب العراقي مضيف البطولة، بعد الفوز عليه بهدف دون رد، اليوم الأربعاء. عليه بهدف دون رد، اليوم الأربعاء. سجل هدف الفوز للمنتخب البحريني، عبر عيسى علي موسى بعد تمريرة سحرية من محمد عبدالوهاب أنهاها موسى بتصويبة يسارية لم يستطع الحارس العراقي التصدي لها. شاهد ملخص المباراة..

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