رياضة | بيراميدز يحسم مصير لاسارتي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يحسم مصير لاسارتي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي معرفة نتيجة مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم السبت المقبل لتحديد مصير مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر يوم السبت المقبل.

ويسود اتجاه قوي داخل مجلس الأهلي بتوجيه الشكر إلى لاسارتي في حال الخسارة من بيراميدز وتوديع كأس مصر يوم السبت المقبل بشكل رسمي.

ويتكتم النادي الأهلي على اسم مدرب برتغالي تمهيداً للتعاقد معه في الموسم الجديد في حالة رحيل مارتن لاسارتي بغض النظر عن فوزه بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي.