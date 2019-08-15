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رياضة | محمد صلاح يدخل التاريخ بعد تتويج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يدخل التاريخ بعد تتويج بكأس السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب بطولة للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تغلب علي نظيره بنتيجة 5 - 4 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "فودافون آرينا" بتركيا.

ونجح محمد صلاح في أحراز الركلة الخامسة والأخيرة لليفربول في شباك تشيلسي، ليقود الريدز للتتويج بلقب بطولة السوبر الأوروبي الغائب عن خزائن بطولاته منذ 14 عامًا وتحديدًا منذ عام 2005.

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وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري وعربي في التاريخ يشارك في كأس السوبر الأوروبي ويتوج باللقب.

وسبق واتيحت فرصة التتويج بلقب السوبر الأوروبي للجزائري رابح ماجر خلال احترافه في بورتو البرتغالي عام 1987 أمام أياكس أمستردام الهولندي، لكنه خرج من قائمة الفريق في لقاء الذهاب، وانتقل لفالنسيا الأسباني قبل مباراة الإياب.

أما المغربي أشرف حكيمي توج بلقب البطولة عام 2017 مع علي حساب مانشستر يونايتد لكنه لم يشارك في المباراة أيضًا وكان خارج القائمة.

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