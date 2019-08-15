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رياضة | تعرف على سجل أكثر الأندية تتويجا بلقب السوبر الأوروبي

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نجح فريق في تحقيق لقب السوبر الأوروبي، وذلك عقب الفوز على فريق عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فودافون أرينا بأسطنبول.

ويسعى الريدز في الموسم المقبل لكسر الرقم القياسي لفريقي ميلان وبرشلونة الاكثر تتويجا بلقب السوبر الأوروبي برصيد 5 ألقاب، حيث اقترب ليفربول برصيد 4 ألقاب.

ويأتي ترتيب أكثر الأندية تحقيقا للقب السوبر الأوروبي كالتالي :-

• ميلان 5 مرات. 
5 مرات. 
4 مرات. 
• ليفربول 4 مرات. 
• أتلتيكو مدريد 3 مرات.

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