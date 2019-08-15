رياضة | جورجينيو يعادل إنجاز إنزاجي الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جورجينيو يعادل إنجاز إنزاجي الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الأيطالي جورجينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الأنجليزي من تسجيل هدف التعادل لفريقه في شباك ليفربول في المباراة التي خسرها البلوز بركلات الجزاء الترجيحية في كأس السوبر الأوروبي.

ونجح متوسط الميدان الإيطالي في تسجيل الهدف من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة 101 من زمن وأحداث الشوط الإضافي الأول.