رياضة | جورجينيو يعادل إنجاز إنزاجي الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جورجينيو يعادل إنجاز إنزاجي الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن الأيطالي جورجينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الأنجليزي من تسجيل هدف التعادل لفريقه في شباك ليفربول في المباراة التي خسرها البلوز بركلات الجزاء الترجيحية في كأس السوبر الأوروبي.
ونجح متوسط الميدان الإيطالي في تسجيل الهدف من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة 101 من زمن وأحداث الشوط الإضافي الأول.
وكتب الحساب الرسمي للبطولة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن جورجينيو بات أول لاعب إيطالي ينجح في تسجيل هدف في مباراة السوبر الاوروبي منذ نجم الميلان الأوكراني فيليبو إنزاجي.
ونجح إنزاجي في تسجيل هدف لفريقه بشباك إشبيلية عام 2007 ليساهم في فوز الروسونيري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.