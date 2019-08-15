رياضة | محمد صلاح ينضم لقائمة اللاعبين الأفارقة المتوجين بكأس السوبر الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح ينضم لقائمة اللاعبين الأفارقة المتوجين بكأس السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لقائمة اللاعبين الأفارقة المتوجين بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ، بعد تتويج الريدز بلقب البطولة الأوروبية اليوم الأربعاء، علي حساب فريق تشيلسي بعد الفوز عليه بـركلات الترجيح 5-4.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري وعربي يتوج بكأس السوبر الأوروبي في التاريخ.

وإليكم قائمة اللاعبين الأفارقة المتوجين بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ:-

- كانو وفيندي جورج (نيجيريا/ أياكس الهولندي) 1995

- سيليسيتين بابا يارو (نيجيريا / تشيلسي) 1998

- محمد سيسوكو (مالي / فالنسيا - ليفربول) 2004، 2005

- فريدريك كانوتيه (مالي / إشبيلية) 2006

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- يايا توريه (كوت ديفوار / برشلونة) 2009

- سيدو كيتا (مالي / برشلونة) 2009، 2011

- توماس بارتي (غانا / أتليتكو مدريد ) 2018

- محمد صلاح (مصر / ليفربول ) 2019

- ساديو ماني (السنغال / ليفربول ) 2019

- نابي كيتا (غينيا / ليفربول ) 2019

- جويل ماتيب (الكاميرون / ليفربول) 2019