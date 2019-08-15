رياضة | بمشاركة صلاح.. ليفربول يقهر تشيلسي ويتوج بطلًا لكأس السوبر الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يقهر تشيلسي ويتوج بطلًا لكأس السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج ليفربول الإنجليزي ببطولة كأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على تشيلسي 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

جاء هدف التقدم عن طريق المهاجم الفرنسي أوليفه جيرو لاعب تشيلسي بعد أن سدد كرة قوية سكنت شباك أدريان حارس مرمي ليفربول.

Advertisements

ثم جاء الرد من السنغالي ساديو ماني في هدف التعادل في نهاية الشوط الاول بعد صناعة ولا أروع من البرازيلي روبيرتو فيرمنيو.

وبعد انتهاء المباراة عند الدقيقة 90 لجأ حكم المباراة الى الوقت الإضافي حيث عزز السنغالي ساديو ماني ليفربول بالهدف الثاني ولم يمضي وقت كبير حتى تعادل جورجينو من ركلة جزاء للبلوز.

واتجهت المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي انتهت بنتيجة 5/4 لصالح ليفربول ليحصد لقب السوبر الأوروبي.