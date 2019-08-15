رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي (2-2) بث مباشر beIN SPORTS HD 1 الوقت الإضافي الآن (ضربات جزاء بعد قليل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي (2-2) بث مباشر beIN SPORTS HD 1 الوقت الإضافي الآن (ضربات جزاء بعد قليل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الآن الشوط الإضافي الثاني بين ليفربول وتشيلسي بث مباشر، كورة لايف KORAGOAL مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبية.

مباراة مثيرة تجمع بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين اليوم الأربعاء 14-8-2019، ضمن نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2019، والمقامة على أرضية استاد "فودافون آرينا" بالعاصمة التركية "اسطنبول"، شاهد بث مباشر مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح EXTRA TIME بدون تقطيع.

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بث مباشر – كورة ستار مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي عل اكسترا تايم، شاهد مباراة ليفربول اليوم على كورة أونلاين بدون تقطيع، بث مباشر مباراة (MO SALALH) اليوم علي KORA STAR، مشاهدة لقاء السوبر الأوروبي على ملعب "فودافون آرينا" من خلال البث المباشر عبر قناة EXTRA TIME.

تذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي عبر قناة EXTRA TIME اكسترا تايم، وقنوات بي إن سبورتس BEIN SPORTS، بتعليق عربي مميز، حيث يتطلع فريق ليفربول لتحقيق الفوز علي نظيره تشيلسي، وحصد لقب بطولة السوبر للمرة الرابعة في تاريخه.

وانتهي الوقت الأصلي من مباراة ليفربول وتشيلسي علي اكسترا تايم، بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل للبلوز أوليفيه جيرو في الدقيقة 36، وتعادل السنغالي ساديو ماني لليفربول في الدقيقة 48، شاهد مباراة ليفربول VS تشيلسي علي KORA ONLINE.