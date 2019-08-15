رياضة | رسمياً .. تليفونات بنى سويف يعترض على زيادة عدد فرق المظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. تليفونات بنى سويف يعترض على زيادة عدد فرق المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مجلس إدارة نادى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى خطابات رسمية للواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم بجانب خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى وذلك تعقيبا على القرارات التى أعلن عنها اتحاد الكرة المصرى بتغيير نظام مسابقات القسم الثانى .

وأعلن مسئولو التليفونات بى رفض نظام المجموعة الجديد والذى ينص على تمثيل 16 فريق بمجموعة الصعيد والغاء الهبوط. وطالب التليفونات بضرورة إجراء المسابقة بنظام الـ 12 فريق فقط وأن أى يتم أى إجراء أى تغييرات يكون في الموسم القادم وذلك حفاظا على اللوائح والقوانين . على جانب آخر عاد الفريق الأول لكرة القدم لتدريباته اليومية على فترتين، وسط عودة محمود عبده وأحمد فتحى لصفوف الفريق بعد تماثلهما من الإصابة وذلك تحت قيادة فنية للدكتور عماد سمير .

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