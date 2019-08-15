اونلاين | كورة لايف - KOOORAGOAL مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر salah goal أونلاين اكسترا تايم NOW

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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد فودافون أرينا لحساب مباريات كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

كورة ستار kora star وقبل اللقاء خرج فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز فريق تشيلسي وأثنى على لاعبيه رغم النتيجة الكارثية التي تحققت ضد اليونايتد.

كورة سبورت إتش دي kora sport hd وقال الانجليزي في المؤتمر الصحفي الذيس يعقب المباراة أنه يثق تماماً في مجموعة اللاعبين الشبان.

كورة حصري kora 7sry وعن النتيجة الكبيرة التي مني بها الفريق من الشياطين الحمر أكد ان البداية لم تكن على ما يرام لكن كل شيء سيكون جيد خلال الفترة المقبلة.

كورة اونلاين kora online وانهى لامبارد تصريحاته بأن الفريق درس جيداً طريقة لعب ليفربول ونتطلع إلى تحقيق الفوز وإهداء اللقب للجماهير الزرقاء.

كورة ستار بلس kora star plus وسيدخل فريق نادي تشيلسي المباراة بتشكيلة مكونة من :-

حراسة المرمى: كيبا

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الدفاع: ألونسو - روديجير - زوما - آزبليكويتا

الوسط: باركلي - جورجينيو - نجولو كانتي

الهجوم: توماس إبراهام – بيدرو رودريجيز – ويليان

وستكون المباراة متاحة حصرياً عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي bein sports HD بالإضافة إلى الروابط التي ينشرها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم مكون من :-

ستيفاني فرابرت حكمة ساحة.

مانويلا نيكولاس مساعد أول

ميشيل أونيل مساعد ثاني