اونلاين | كورة جول - YOUTUBE: بث مباشر ليفربول وتشيلسي كورة ستار SalaH حصري يلاشوت مشاهدة مباراة ليفربول match Final صلاح شغال

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مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء 14-8-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يحتضن ملعب فودافون بارك فى مدينة اسطنبول التركية، مباراة من العيار الثقيل، على لقب السوبر الأوروبي، بين كلا من ليفربول الإنجليزي بطل دورى أبطال اوربا وتشيلسى الإنجليزي بطل الدورى الأوروبي، في مساء اليوم الاربعاء.

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سوف تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين الريدز والبلوز، مساء اليوم الأربعاء، فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي.

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ومن الجدير بالذكر أنه يشارك ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبي بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري ابطال اوروبا عقب فوزه على توتنهام بهدفين سجلهما النجم المصري محمد صلاح وأوريجي دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضي.

وعلى الجانب الآخر، فقد حجز تشيلسي مقعده بعدما توج بطلاً لمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، بعد فوزه في المباراة النهائية على أرسنال بنتيجة 4 – 1، والتي جمعتهما بمدينة "باكو" عاصمة أذربيجان في مايو الماضي.