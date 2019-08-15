اونلاين | رابط بي إن سبورتس bein match مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Liverpool Tv روابط متعددة صلاح هدف الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط بي إن سبورتس bein match مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Liverpool Tv روابط متعددة صلاح هدف الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة نهائي كأس السوبر الأوروبي الذي يجمع بين فريقي تشيلسي ضد ليفربول والتي يحتضنها ملعب إستاد فودافون أرينا اليوم الأربعاء الرابع عشر من شهر أغسطس 2019.

لايف فور إتش دي live7hd ومن المنتظر أن يدخل ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية :-

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: روبرتسون - فان دايك - لوفرين - آرنولد

الوسط: ميلنر - هندرسون - فينالدوم

الهجوم : ساديو ماني - فيرمينو - محمد صلاح

كورة ستار بلس kora star plus في المقابل سيدخل فريق نادي تشيلسي المباراة بتشكيلة مكونة من :-

حراسة المرمى: كيبا

Advertisements

الدفاع: ألونسو - روديجير - زوما - آزبليكويتا

الوسط: باركلي - جورجينيو - نجولو كانتي

الهجوم: توماس إبراهام – بيدرو رودريجيز – ويليان

وستكون المباراة متاحة حصرياً عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي bein sports HD بالإضافة إلى الروابط التي ينشرها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم مكون من :-

ستيفاني فرابرت حكمة ساحة.

مانويلا نيكولاس مساعد أول

ميشيل أونيل مساعد ثاني

في الوقت الذي ستنقل فيه المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها عصام الشوالي في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.