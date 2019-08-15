الان تتابع ضربات الترجيح تهدي ليفربول السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أهدت ضربات الترجيح بطولة كأس السوبر الأوروبي لفريق ليفربول الإنجليزي على حساب تشيلسي، بعد تعادل الفريقين 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.
افتتح تشيلسى التسجيل عن طريق أولفيه جيرو فى الدقيقة 36، ثم نجح ساديو مانى فى تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة روبيرتو فيرمينو بالدقيقة 48، ثم عاد اللاعب نفسه وسجل هدف التقدم للريدز فى الدقيقة 95 بعد تمريرة أخرى من فيرمينو.
وفى الدقيقة 100، نجح البديل تامى أبراهام، مهاجم تشيلسى فى الحصول على ركلة جزاء، نفذها الإيطالى جورجينو بنجاح فى منتصف المرمى، لتصبح النتيجة 2/2، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.
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