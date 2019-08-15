الامارات | النصر يعود بـ 4 انتصارات ودية

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعود بـ 4 انتصارات ودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 أغسطس 2019

تعود في ساعة متأخرة من مساء اليوم، بعثة فريق النصر لكرة القدم، بعد انتهاء معسكرها الخارجي الذي استمر 25 يوماً في نورنمبيرغ بألمانيا. واختتم الفريق المعسكر الإعدادي بالفوز على فريق نورنمبيرغ الألماني بنتيجة 3-1، أول من أمس، لينهي «العميد» معسكره بالفوز في أربع مباريات ودية، كان من بينها مباراة أمام فريق الظفرة، وانتهت بالفوز بنتيجة 4-1.

وسيحصل الفريق على راحة ليوم واحد فقط، قبل أن ينتظم في التدريبات، بداية من بعد غد، استعداداً لمباراة اتحاد كلباء في 23 الجاري، في انطلاق مشوار الفريق في بطولة كأس الخليج العربي، وكان الفريق قد فاز أيضاً ودياً على ايرلنجن بخماسية نظيفة، قبل أن يفوز على آينتراخت بامبيرغ بنتيجة 8-2.

وكان النصر قد أبقى على هداف الفريق، المهاجم الإسباني نيغريدو، واستعان بثلاثة لاعبين أجانب يوجدون للمرة الأولى في دوري الخليج العربي، وهم: الهولندي كواس، والبرتغالي توزي، والتشيلي ستيبان بافيز، ليكون شكل الفريق مغايراً في الموسم المقبل.