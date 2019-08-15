الامارات | أياكس يتخطى بطل اليونان.. وبورتو أبرز ضحايا «الأبطال»

شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس يتخطى بطل اليونان.. وبورتو أبرز ضحايا «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطى أياكس أمستردام الهولندي، الذي وصل الى الدور نصف النهائي الموسم الماضي، اختباره الصعب في الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، وذلك بفوزه مساء أول من أمس على ضيفه بطل اليونان باوك ثيسالونيكي 3-2 في الإياب.

ورغم تتويجه بطلاً للدوري الهولندي للمرة الـ34 وحصوله على فرصة جدية لمحاولة الفوز بلقبه الخامس في دوري الأبطال الموسم الماضي قبل أن ينتهي مشواره في دور الأربعة على يد توتنهام الإنجليزي بالخسارة على أرضه 2-3، بعد أن فاز ذهاباً 1-صفر، لا يتأهل أياكس تلقائياً الى دور المجموعات بسبب تصنيف الدوري الهولندي.

وبدأ فريق المدرب إيريك تن هاغ مشواره القاري من الدور التمهيدي الثالث، حيث تعادل ذهاباً مع باوك اليوناني 2-2 بفضل هدفي المغربي حكيم زياش والمخضرم كلاس يان هونتيلار، قبل أن يستضيف لقاء الإياب الذي كان صعباً جداً عليه، إذ وجد نفسه متخلفاً قبل نصف الساعة الأول، لكنه أنهى الشوط الأول على المسافة ذاتها من ضيفه بفضل ركلة جزاء لنجمه الصربي دوشان تاديتش.

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ثم انتظر أياكس حتى الدقائق العشرين الأخيرة من اللقاء ليتقدم عبر الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو، ثم عزز تاديتش تقدم بطل هولندا من ركلة جزاء ثانية في الدقائق الخمس الأخيرة، قبل أن يقلق قنسطنتينوس بالويانيس جماهير ملعب «يوهان كرويف أرينا» بهدفه الثاني في اللقاء خلال الثواني الأخيرة، إلا أن لاعبي تن هاغ حافظوا على رباطة جأشهم وخرجوا منتصرين في نهاية المطاف.

ولم يضمن أياكس بهذا الفوز تأهله الى دور المجموعات للحاق بفرق مثل ليفربول الإنجليزي حامل اللقب أو برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اللذين جرداه من ركيزتين أساسيتين، هما فرنكي دي يونغ وماتيس دي ليخت توالياً، بل عليه أيضاً أن يخوض دوراً فاصلاً من مباراتي ذهاب وإياب تجمعاه بأبويل نقوسيا القبرصي الذي يلتقيه في 20 و28 الشهر الجاري، وذلك بعد أن تخطى الأخير قره باغ الأذربيجاني.

وكان هناك بطل سابق آخر مضطر لخوض الدور التمهيدي الثالث، هو بورتو البرتغالي الذي أنهى الموسم الماضي في الدوري المحلي وصيفاً لبنفيكا، لكنه لم يكن موفقاً، إذ انتهى مشوار بطل 1987 و2004 على يد كراسنودار الروسي بالخسارة على أرضه وبين جماهيره 2-3 في مباراة تخلف خلالها بثلاثية نظيفة بعد 34 دقيقة فقط، وذلك بعد أن فاز ذهاباً في ملعب منافسه 1-صفر.