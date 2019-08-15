الامارات | فيتسيه الهولندي يوافق على انتقال سيريرو إلى الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن فيتسيه الهولندي يوافق على انتقال سيريرو إلى الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق نادي فيتسيه الهولندي على انتقال لاعبه الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو إلى الجزيرة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسب ما ذكرت، أمس، وسائل الإعلام الهولندية.

وأوضحت صحيفة «ديلي وورثينغ» الهولندية أن فيتسيه سيحصل على مليون يورو، مقابل انتقال ثولاني سيريرو إلى الجزيرة، رغم اعتماد النادي الهولندي عليه بشكل أساسي ومشاركته مع الفريق في أول جولتين بالدوري الهولندي، إذ صنع الدولي الجنوب إفريقي هدفين في الجولة الأولى أمام حامل اللقب أياكس أمستردام، في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، كما شارك في الجولة الثانية بالمباراة التي فاز فيها فيتسيه بهدفين دون رد على فيليم.

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ويبلغ سيريرو من العمر 29 عاماً، إذ بدأ مسيرته مع أياكس كيب تاون الجنوب إفريقي، قبل أن ينضم إلى أياكس الهولندي في 2011، ولعب في صفوفه حتى 2017 بمشاركته مع الفريق الثاني أربعة مواسم، والفريق الأول موسمين، قبل أن ينضم إلى فيتسيه في 2017، بينما لعب في منتخب جنوب إفريقيا لجميع المراحل السنية تحت 17 سنة، وتحت 20 سنة، وتحت 23 سنة، ولعب مع المنتخب الأول بداية من 2011.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «فوتبول كرانت» البلجيكية أن الصربي ميلوس كوسانوفيتش سيتوجه إلى أبوظبي، خلال الأسبوع الجاري، للتوقيع على عقد انضمامه إلى الجزيرة لمدة ثلاث سنوات، بعدما توصل «فخر أبوظبي» إلى اتفاق مع نادي ستاندرلياغ البلجيكي على شراء بطاقة اللاعب الصربي مقابل 650 ألف يورو.

ويضم الجزيرة حالياً ثلاثة لاعبين أجانب، هم: المغربي مراد باتنا، والبرازيلي ماركوس كينو، والكاميروني سيباستيان سياني، بعدما تم الاستغناء عن الغاني أرنست أسانتي، والبرازيلي ليوناردو دي بيريرا، بينما أبرمت شركة الكرة الجزراوية صفقات من العيار الثقيل بالنسبة للاعبين المواطنين، بضم الثنائي الدولي: عمر عبدالرحمن، وعامر عبدالرحمن، وسلطان الغافري.