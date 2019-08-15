الامارات | 7 أرقام أولمبية «قياسية» تنتظر من يحطمها في طوكيو 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام أولمبية «قياسية» تنتظر من يحطمها في طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 24 من شهر يوليو المقبل، بانطلاق نسختها الـ29، في حدث تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو، ويمتد حتى التاسع من أغسطس 2020، ويتطلع إليه نخبة الرياضيين من مختلف دول العالم، لتحقيق الإنجاز الأهم في مسيرتهم الرياضية، واعتلاء منصات التتويج الأولمبي، في المقابل يبحث خلالها آخرون عن تحطيم رقم عالمي جديد في الدورات الأولمبية، والسير على خطى عظماء الرياضة، خصوصاً أن العديد من هذه الأرقام القياسية لايزال صامداً لسنوات طويلة، ولعل من أبرزها الرقم القياسي للوثب الطويل الذي يحتكره الأميركي بوب بيمون منذ دورة ألعاب المكسيك صيف عام 1968.

ورغم نجاح دورتي الألعاب الأولمبيتين الأخيرتين في لندن 2012، وريو دي جانيرو 2016، في تحطيم 10 أرقام على صعيد منافسات ألعاب القوى وحدها، ومن أبرزها الجاميكي أوسن بولت، الذي نجح في تسجيل رقمين قياسيين جديدين على صعيد مسافتي 100 و200 متر عدو، إلا أن أرقاماً قياسية أخرى بانتظار من يحطمها في طوكيو 2020، ترصدها «الإمارات اليوم» على النحو الآتي:

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