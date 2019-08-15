شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يشيد بالصفقات الجديدة ويعلن التحدي للكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد رضا شحاتة، المدرب العام للفريق الكروى الأول بنادى الجونة، بصفقات النادى الجديدة، وآخرها التعاقد مع الثنائى عمرو بركات وإسلام محارب، وقال: نجحنا فى دعم صفوفنا بمجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب خبرات، من أجل تحقيق نتائج مميزة الموسم المقبل، والتواجد فى المربع الذهبى.

وتابع: بخلاف ضم بركات ومحارب نجحنا فى التعاقد مع محمد نجيب والثنائى الأفريقى الزامبى وولتر بواليا، والأوغندى آلان كيامبادى بجانب تجديد إعارة الثلاثى أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار من الأهلى، وضم عمر رضوان بشكل نهائى، كصفقات مميزه جدا وستكون إضافة للفريق، وستتيح أفضلية للمدير الفنى فى اختيار التشكيل المناسب للمباريات.

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وأضاف مدرب الجونه: هدف الفريق الموسم الجديد التواجد مع الكبار، واحتلال مركز متقدم، فالنادى أصبح يمتلك مقومات البطل، مع وجود ديل مميز لهم فضلا عن الجماهير المتعطشة لتشجيع فريقها.

وأضاف شحاتة أنه تم إعداد برنامج تأهيلى لأكثر من لاعب فى مقدمتهم محمد نجيب ومحارب وعمرو بركات من أجل تجهيزهم للمباريات الرسمية، خصوصا أنهما بعيدان منذ فترة عن المشاركات مع فرقهم.

وأشاد مدرب الفريق باتفاقية الشراكة والتعاون التى تم توقيعها الجونة مع نادى كمبالا سيتى الأوغندى وأوضح أن اتفاقية الشراكة تتضمن رسم خريطة لاحتراف اللاعبين المميزين أوروبيا عن طريق الانتقال من كمبالا إلى الجونة ثم إلى أوروبا وهو أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية التعاون بين الناديين، كما تتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات التدريبية عن طريق استضافة مدربين من كمبالا سيتى للمعايشة مع الجهاز الفنى لنادى الجونة بقيادة الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش، وكذلك استضافة معسكرات للفريق الأوغندى فى الجونة. وأعلن النادى رحيل لاعبه جاتوش بانوم عن صفوف الفريق، بعد عام من التعاقد معه. ووجه إدارة النادى الشكر للاعبه السابق الذى لعب 31 مباراة طوال الموسم الماضى، سجل خلالها هدفين.