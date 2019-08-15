شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في بيراميدز استعدادًا لمواجهة الأهلي في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بقيادة سبستيان ديسابر حالة الطوارئ، داخل صفوف الفريق، استعدادا لمباراة الأهلى المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، حيث كثف المدير الفنى من تدريباته الأخيرة، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبيه، خصوصا الجدد وممن لم يشاركوا في مباراة النجمة الكونغولى في البطولة الإفريقية تجهيزا لمباراة الكأس.

وحرص المدير الفنى، خلال التدريبات، على تجربة أكثر من خطة، تحسبًا لظروف المباراة، حيث وضحت رغبة الجهاز الفنى واللاعبين في هز شباك المنافس، واعتماده على خوض المباراة برأسى حربة صريحين هما إريك بيكوى وجون أنطوى، بجانب باقى العناصر الأساسية، كما تم تدريب اللاعبين على ضربات الجزاء الترجيحية تحسبا للجوء إليها في حالة انتهاء المباراة بالتعادل.

Advertisements

من جانبه، كشف ديسابر أن مباراة السبت أمام الأهلى مختلفة تماما عن المواجهة الإفريقية، ولها حسابات خاصة، نظرا لفارق الإمكانات والخبرة بين لاعبى الفريقين، وقال إن مباراة الكأس لها أهمية خاصة لديه ولدى لاعبيه، خصوصا أنها تأتى أمام فريق كبير بحجم الأهلى، يسعى للفوز بلقب المسابقة.

وأضاف المدير الفنى أن الجميع داخل نادى بيراميدز لديه إصرار كبير لتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية، في ظل وجود جميع مقومات الفوز بالبطولة وليس المباراة فقط، وكشف ديسابر أن فريقه يخوض المباراة بقوته الضاربة، من أجل حسم المباراة في وقتها الأصلى.

في نفس السياق، كشف مصدر مقرب داخل النادي أن الإدارة رصدت مكافآت مجزية للاعبين في حالة الفوز والتأهل، بخلاف ما تنص عليه لائحة المكافأة، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين وزيادة حماسهم في المباراة. ووضع المدير الفنى برنامجًا تأهيليا للثلاثى محمد فاروق ومحمد عطوة والأوغندى عبده لومالا، بعد غيابهم عن مباراة النجمة الكونغولى؛ تمهيدا للدفع بأحدهم حسب حاجة المباراة لجهودهم.