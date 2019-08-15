شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتوج بكأس السوبر الأوروبي بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق ليفربول أول لقب له هذا الموسم، وحصد كأس السوبر الأوروبي، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء المباراة والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2 خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب «فودافون أرينا» بمدينة بشكتاش التركية.

انتهى الوقت الأصلي من مباراة تشيلسي وليفربول بالتعادل بهدف لكل منهما، في كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، والمقامة على ملعب «فودافون أرينا» بمدينة بشكتاش التركية.

وتقدم تشيلسي بطل الدوري الأوروبي على ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، بهدف نظيف سجله المهاجم الفرنسي «جيرو» في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول والمباراة.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى يورجن كلوب تبديلا بخروج تشامبرلين ودخول فيرمنيو.

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وضغط ليفربول منذ البداية حتى استطاع ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

ولجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين وفي انتظار نهاية المباراة.

وفي الشوط الإضافي الثاني أضاف ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 95 من زمن المباراة والوقت الإضافي الأول.

وبعدها حصل مهاجم تشيلسي إبراهام على ركلة جزاء سددها جورجينو ليتعادل تشيلسي في الدقيقة 100 من زمن المباراة والوقت الإضافي.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح واستطاع ليفربول من تسجيل 5 ركلات، بينما سجل تشيلسي 4 ركلات من إجمالي 5 ركلات.