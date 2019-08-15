ليفربول يهزم تشلسي ويتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي

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أحرز ليفربول الإنكليزي الكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم بفوزه على مواطنه تشلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي و2-2 في الوقت الإضافي الاربعاء في اسطنبول.

وافتتح تشلسي التسجيل بواسطة مهاجمه الفرنسي اوليفييه جيرو (36) قبل ان يدرك ليفربول التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة السنغالي ساديو ماني، ثم اضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لليفربول 95) ثم عادل تشلسي بواسطة الإيطالي جورجينيو (101 من ركلة جزاء).

وهي المرة الاولى التي تجمع فيها هذه المباراة بين فريقين إنكليزيين بعد ان توج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم وتشلسي الفائز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

ملخص المباراة: