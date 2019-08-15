لقاء ماراثوني: الآن نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم

تعرف معنا على نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في نهائي السوبر الأوروبي، يلتقي الريدز بقيادة النجم محمد صلاح أمام البلوز في مواجهة نارية بكل ما تحمل الكلمة من معنى على ملعب فودافون أرينا بمدينة اسطنبول التركية في تمام التاسعة مساءا الأربعاء لحسم البطل الذي سيتوج بالكأس القارية، تابعوا ملخص ماتش ليفربول وتشيلسي.

ملخص ماتش ليفربول وتشيلسي

يبدأ اللقاء المرتقب بين الفريقين في تمام العاشرة بتوقيت الرياض وسيكون مُذاع من خلال قناة bein sport hd1 بتغطية مميزة كالعادة مع كوكبة من أبرز المحللين الفنيين وبالتعليق العربي للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

ستشهد القمة الكروية الليلة بين ليفربول وتشيلسي حدث تاريخي لأول مرة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم نسائي لإدارة اللقاء الهام، حيث ستكون الفرنسية ستيفاني فرابار هي حكم الساحة على أرضية الميدان ويعاونها كلاً من مانويلا نيكولوسي وميشيل أونيل.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

وسيفتقد يورجن كلوب خدمات حارسه الأساسي أليسون بيكر بعد تعرضه لإصابة قوية في عضلة الساق باللقاء الأخير سيغيب على إثرها لفترة طويلة، حيث شدد على ثقته بالحارس أدريان الذي سيكون بديلاً له.

Advertisements

على مستوى مواجهات الثنائي الانجليزي أوروبياً، سجل كل فريق 13 هدف في مرمى الآخر، وستكون مواجهة اليوم هي الحاسمة بينهم لفض النزاع التهديفي.

التشكيل الأساسي للريدز هو: أدريان – روبرتسون – فان دايك – ماتيب – جوميز – فابينيو – ميلنر – هندرسون – ماني – تشامبرلين – صلاح.

تشكيلة تشيلسي الرسمية: حارس المرمى: كيبا، خط الدفاع: ايمرسون – كريستينس – زوما – أزبيليكويتا، الوسط: كوفاسيتش – جورجينهو – كانتي، ثلاثي الهجوم: بيدرو – جيرو – بوليسيتش.

حصد ليفربول لقب كأس السوبر الاوروبي بعدما تغلب على نظيره تشيلسي بالضربات الترجيحية بنتيجة 5-4 بعدما انتهت المباراة بالتعادل الايجابي 2-2، تقدم البلوز عن طريق جيرو ثم يسجل ساديو ماني هدفين ليقلب النتيجة قبل أن يتعادل أبناء لامبارد بواسطة جورجينهو.